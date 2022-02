Des quantités astronomiques d’héroïne. Le substitut Etienne Gaublomme ne mâche pas ses mots au moment d’évoquer ce dossier : de la vente d’héroïne et de cocaïne réalisée par ce qui est considéré par le représentant du ministère public comme une association de malfaiteurs. 5 prévenus sont impliqués dans celle-ci. Des protagonistes qui ne seraient que la partie émargée de l’iceberg. Le trafic en question aurait des ramifications (dirigeants, fournisseurs), en région liégeoise et aux Pays-Bas.

Tout débute dans les premiers mois de l’année 2021, lorsqu’un toxicomane se rend à la police pour se dénoncer. A 2 reprises, il explique aux policiers qu’il a vendu de l’héroïne pendant 6 jours pour le compte d’un co-prévenu. Les enquêteurs remontent la piste de ce dernier, qui est loin d’être un petit joueur. Celui qui est considéré comme le dirigeant de cette association de malfaiteurs (il recevait les appels téléphoniques et envoyait les livreurs) évoque un chiffre d’affaires mensuel de 9000 euros. Pour une période comprise entre juillet 2020 et août 2021. Ses revendeurs, dont un a été observé place Maurice Servais en train de dealer de l’héroïne avec un SDF, sont en aveux de leurs agissements et ont chacun précisé la durée de la période infractionnelle les concernant lors de l’instruction d’audience. Expliquant qu’ils s’adonnaient à ce trafic pour financer leur consommation personnelle. Des véhicules de location, une Clio et une Polo, étaient utilisés pour réaliser les livraisons. Des écoutes téléphoniques ont permis d’asseoir les éléments de preuves nécessaires à charge des différents prévenus.

Le substitut Gaublomme évoque le fléau que représente la vente d’héroïne et les profits importants engrangés par le trafic. 8 ans de prison et 250.000 euros de confiscations par équivalent sont requis à l’encontre de celui qui est considéré comme le dirigeant de l’association de malfaiteurs. 4 ans sont réclamés contre celui qui est venu se dénoncer, alors que des peines de 5 ans sont requises contre 3 autres prévenus, qui sont dans les conditions pour bénéficier d’un sursis.

Un sursis probatoire est plaidé pour celui qui est considéré comme le dirigeant de cette association. Des peines de probation autonomes sont sollicitées pour deux co-prévenus. Le conseil d’un quatrième plaide un sursis probatoire alors que l’avocat du dernier s’exprimera jeudi prochain, date à laquelle différentes pièces seront déposées pour nourrir le dossier.