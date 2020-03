Marc et Marcel (prénoms d’emprunt), comparaissaient ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Namur pour avoir détenu et vendu de la cocaïne et de l’héroïne à Andenne entre le 31 mai et le 4 décembre 2018. Vu l’organisation du trafic, le parquet estime qu’une association de malfaiteurs avait été mise sur pied.

Marc, ancien maçon, explique au tribunal : "Nous nous sommes connus dans le passé dans le cadre de la pratique des arts martiaux, puis nous nous sommes recroisés. Je souffrais alors du dos et j’ai commencé à prendre des petites doses de cocaïne qu’il me vendait car cela me soulageait. Cela a duré 2 mois puis je n’ai plus pu financer ma consommation, alors je me suis mis à vendre. J’achetais pour 16 grammes, j’en vendais 8 et cela me payait la drogue. Au total, j’ai peut-être vendu pendant 4 mois, mais aujourd’hui j’ai tout arrêté, de consommer et évidemment de vendre." Marcel enchaîne : "J’ai compris et désormais je me soigne. Je prends de la méthadone et je me rends tous les jours dans un centre pour le suivi de mon assuétude."

Le substitut Seminara ne souhaite pas minimiser les faits vu les quantités qui ont été vendues. "Ils étaient en contact avec des vendeurs Hollandais via des dealers liégeois. Leur trafic était une machine bien rodée avec des messages codés, il y avait de la vente à domicile mais aussi sur la voie publique. Ils étaient fréquemment en contact avec des numéros aux Pays-Bas. Lors de leur interpellation, ils ont tous les deux nié les faits qui leur étaient reprochés, malgré l’évidence." Le substitut réclame 30 mois de prison pour chacun des prévenus, sans s’opposer à un sursis probatoire pour le second, le premier n’y ayant plus droit. Des confiscations sont également réclamées, elles s’élèvent à 7000 euros dans le cas de Marc.

L’avocat de ce dernier s’oppose à ces confiscations et demande une peine de travail légère pour son client, qui déclare n’avoir jamais vendu d’héroïne. L’avocat du second rappelle que ce dernier a effectué 5 mois de détention préventive dans le cadre de ce dossier. Une peine assortie d’un sursis probatoire est plaidée.

Jugement le 3 avril

JVE