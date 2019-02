Les faux billets de 50 € accepté chez 2 commerçants !

Hassan est venu du Danemark le 17 octobre 2018 pour revoir femme et enfants. Palestinien, il a d’abord tenté de s’établir sur le sol danois puis a voulu s’établir chez nous, en Belgique, là où vivait son épouse et ses enfants. Victime de la « Procédure Dublin », il a été refoulé au Danemark où il a été contraint de résider pendant 5 ans avant de pouvoir à nouveau demander un séjour en Belgique. Arrivé dans notre pays, complètement démuni, il est contraint par la faim à fouiller dans les poubelles près de la gare de Charleroi. Là, miracle, Hassan met la main sur une enveloppe contenant 10 billets de 50 €, une fortune pour lui. Le Palestinien arrive enfin à Floreffe, là où réside sa famille. Chemin faisant, Hassan a une petite faim : il s’offre un sachet de frites avec un billet de 50 francs.

Le friturier passe le billet aux UV… Tout est Ok. Un peu plus loin, il achète une limonade qu’il paie avec un nouveau billet de 50 €. L’épicier passe aussi le billet au test UV. Tout semble en ordre mais le commerçant a des doutes grandissants et finalement se décide à appeler la police. L’homme est arrêté dans la foulée et placé en détention préventive jusqu’à aujourd’hui. Le Parquet place un réquisitoire sévère. Selon lui, Hassan savait très bien que les billets étaient faux et c’est en toute connaissance de cause qu’il les échangeait contre de la bonne monnaie sonnante et trébuchante. Au bout du chemin, 12 mois de prison. Le conseil du prévenu, Me Gravy, plaide la bonne foi : « Mon client a séjourné au Danemark pendant 5 ans. C’est dire s’il connait mieux la texture et la taille des couronnes danoises que les billets européens. Il réclame l’acquittement. Jugement le 6 mars.