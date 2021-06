3 nouveaux boxes viennent d’être installés sur le domaine public, rue du Lombard. Ils sont destinés au stationnement vélo sécurisé et sur abonnement. La Ville de Namur a confié la gestion de ces nouveaux boxes à l’asbl Provélo.

"En tant que ville capitale, Namur souhaite vraiment faire figure d’exemple et donner sens à la vision FAST de la Wallonie. La hiérarchisation entre les modes de déplacement est en cours de changement à Namur. Namur est déjà engagée en ce sens. Plusieurs avancées en faveur des cyclistes peuvent être citées en exemple. Le Système de Transport Intelligent (STI) oriente les usagers et usagères vers les Li Bias Vélos et encouragera bientôt les cyclistes grâce aux Totems compteurs de piétons et cyclistes", indique Stéphanie Scailquin, échevine de l’urbanisme.

En décembre dernier, aboutissait l’aménagement cyclo-piéton du Chemin de Boninne. "L’apaisement de la mobilité de façon globale qu’induit le STI sur tous les axes, et plus particulièrement la zone partagée sont aussi en faveur de tous les modes actifs. La zone partagée est aussi assortie de mesures d’accompagnement comme les rues cyclables qui mettent les cyclistes au centre des regards. L’Enjambée verra prochainement sa jambe aboutir sur l’esplanade de la Confluence et achèvera ainsi de confortabiliser les cheminements des deux roues. Enfin, la mise en place récente d’une commission vélo, dans le cadre du projet Wallonie Cyclable inscrit le vélo au cœur des politiques et réflexions."

L’échevine poursuit : "Les vélos augmentent en nombre, en taille et en qualité. La nécessité de stationner et de sécuriser tous ces vélos s’en ressent forcément. A Namur comme ailleurs, les possibilités de stationnement doivent autant se diversifier que se densifier, via des arceaux pour un arrêt minute, du stationnement couvert, des boxes individuels ou collectifs sur abonnement."

Plus de 600 arceaux (ou racks) sont répartis sur le territoire. Essentiellement sur Namur, la Citadelle et Jambes. Cela représente environ 1230 places dont 370 se trouvent aux abords des gares, des centres sportifs et des écoles communales ou au sein de celles-ci.

Différentes zones de stationnement sont couvertes par des auvents ou des appentis. On dénombre : 350 places en voiries (dont au parking -1 de l’Hôtel de Ville qui vient d’être étendu), 118 places dans les écoles communales ou aux abords de celles-ci, 96 places aux abords des halls sportifs, 146 places couvertes à proximité des gares de Namur et Jambes.

Le stationnement sécurisé sur abonnement est aussi une possibilité à Namur, des boxes individuels et fermés sont à disposition sur les trois P + R et en gare de Namur. Les 3 nouveaux boxes de la rue du Lombard s’inscrivent dans cette lignée, ainsi que le boxe du P + R Bouge.

Des boxes sécurisés collectifs sont aussi disponibles, place Sainte-Calixte à Jambes et au Foyer namurois, rue des Bosquets à Salzinnes. Ces emplacements seront réservés en priorité aux personnes qui résident dans ces quartiers.

L’ensemble du stationnement à Namur est disponible sur le site opendata de la Ville : https://data.namur.be/explore/dataset/namur-mobilite-stationnements-velo/table

