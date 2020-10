Suite à de nombreuses interpellations de citoyens et citoyennes concernant le tapage nocturne et la consommation d’alcool sur la voie publique, la Ville de Namur a souhaité réagir en plaçant des panneaux rappelant la législation en vigueur et les sanctions applicables lorsque la tranquillité des riverains et riveraines n’est pas respectée.

Cette nouvelle signalisation, placée à plusieurs endroits stratégiques, matérialise donc un rappel des Sanctions Administratives Communales (SAC) applicables en cas de non-respect du règlement général de police en vigueur et pouvant engendrer des amendes d’un montant allant jusqu’à 250 euros. Elle fait également écho à la campagne de sensibilisation aux Sanctions Administratives Communales en cours et visible sur les réseaux sociaux de la Ville de Namur.

Vous retrouverez ces panneaux : au Hall de la Plante à Namur, au Hall du Champ Ha à Malonne, à proximité de l’Enjambée côté Jambes, rue Mazy, à l’entrée du square Félix Rousseau, rue Major Mascaux, à proximité de la plaine de jeux, cité Germinal, à proximité de la chapelle, rue du Rivage à Dave.

