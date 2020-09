A Namur comme ailleurs, nos déplacements habituels sont bouleversés. Le covoiturage, le vélo, la marche sont autant de moyens agréables de se rendre au travail que la Ville de Namur souhaite encourager. Afin de soutenir ces modes, au moins sur une partie du trajet, celle du dernier ou des derniers kilomètres, la Ville de Namur propose près de 600 places dans 10 parkings malins en accès libre et gratuit.

Les parkings « malins » sont des sites identifiés par la Ville de Namur qui permettent de stationner gratuitement en périphérie du centre-ville puis d'utiliser un autre mode de déplacement pour regagner le cœur de Namur ou de Jambes.

Ces parkings sont gratuits, identifiables au moyen d’un panneau, et libres d’accès pour toutes et tous. Ils s’adressent plus particulièrement aux personnes qui souhaitent passer plusieurs heures dans le centre-ville. En effet, le stationnement au cœur de la Ville est payant et limité dans le temps.

La Ville de Namur en avait déjà référencé 6 : avenue Woitrin à Salzinnes, avenue du Parc à Bouge, le centre sportif de Basse-Enhaive, celui de La Plante, le hall Octave Henri, la rue de Bauce de Flawinne.

Désormais, 10 nouveaux parkings malins ont rejoint cette liste : le zoning industriel de Rhisnes – Analys, l’ancienne Gare de Dave, la gare de Flawinne, la gare de Marche-les-Dames, la gare de Naninne, le hall sportif de Beez, la rue d’Arquet à Bomel, la rue de Jambes à Dave, la rue de l’Industrie à Saint-Servais, le décathlon de Lives-sur-Meuse

Pour chacun de ces 16 parkings malins :