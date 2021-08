Une boîte à livres réalisée par les grands de la plaine a été placée à la maison communale de Profondeville. La prochaine sera réalisée en août et placée à Lesve.

D’autres boites à livres sont à votre disposition dans l'entité. À l'initiative de "Arbre, Avenir et qualité" deux sont placées à Arbre près de l'espace polyvalent (ancien presbytère) et à Besinne devant la chapelle.

À l'initiative de l'Echevinat de la Culture, en partenariat avec la Province de Namur, deux boites ont été réalisées par les enfants des plaines et sont disposées au centre sportif à Profondeville et devant l'église de Bois-de-Villers.

Pour rappel, vous pouvez déposer ou prendre un livre qui vous intéresse. Les livres déposés doivent être en bon état et propres. Pensez aux autres: déposez un livre que vous venez de lire et que vous avez envie de faire découvrir. Une place est réservée aux livres pour enfants et ados.

Vous pouvez aussi déposer des livres auprès du service événements à la commune !