Dans la nuit de mardi à mercredi, un habitant de Gesves âgé de 44 ans a appelé les secours en déclarant qu'il avait poignardé sa compagne de plusieurs coups de couteau. Une fois sur place, ceux-ci ont constaté le décès de cette dame, âgée d'une quarantaine d'années.

Le parquet de Namur a tenu jeudi un point presse à ce sujet. "L’autopsie révèle que la victime est décédée de plus de 50 coups de couteau portés à l’abdomen, dans la région thoracique, au cou et au visage. Une hémorragie massive a suivi, la victime est décédée de celle-ci. Un couteau de cuisine, probablement l’arme du crime, a été retrouvé sur place", confie le substitut Gaublomme.

En mars 2021, l’auteur présumé des faits avait obtenu de la cour d’appel de Liège la suspension probatoire du prononcé de la condamnation pour une tentative de meurtre à l’arme blanche commise sur sa compagne. Aucune mesure d’éloignement ni de formation à la gestion de la violence n’avait été prononcée à cette époque.

"Les faits avaient eu lieu en novembre 2018, un contexte d’alcool et de stupéfiants avait été mis en évidence. L’auteur présumé n’avait pas d’autres antécédents. Depuis lors, la police n’avait plus été amenée à intervenir sur place, le couple semblait avoir repris une vie harmonieuse, avait de nouveaux projets, les problèmes d’addictions semblaient avoir trouvé des solutions."

L’auteur présumé des faits présentait après ceux-ci des lacérations importantes sur les cuisses, sans doute provoquées par l’arme du crime dans un but d’autodestruction. Ses jours étaient en danger mais le compagnon de la victime a été opéré et ce n’était plus le cas jeudi matin, il a été entendu par un juge d’instruction. Le parquet de Namur a demandé à ce que la qualification de meurtre soit retenue.