Il pourrait s'être trop penché dans un virage.

Un tragique accident a coûté la vie à un homme né en 1967 originaire d'Hamoir, mardi en fin de journée sur la RN929 entre Heure et Baillonville (Somme-Leuze). Selon le parquet de Namur, le motard (qui faisait partie d'un groupe) a perdu le contrôle de sa machine dans un virage très fermé avec peu de visibilité. Sa moto s'est couchée et a percuté une voiture qui arrivait en sens inverse. Le choc lui a été fatal. Sa passagère a été emmenée dans un état critique à l'hôpital. Selon le parquet de Namur, les tests d'alcoolémie se sont révélés négatifs, la vitesse des véhicules ne semblait pas excessive et la voiture qui venait en sens inverse était bien sur sa bande. D'après l'expert envoyé sur place et un motard qui a vu l'accident, le motard pourrait donc s'être trop penché.