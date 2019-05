Une collision frontale a coûté la vie à Jessica Bougelet, 31 ans, mardi vers 6 h rue de Dave à Jambes.





Une Alfa Romeo a violemment percuté la Toyota conduite par Jessica Bougelet, qui est décédée. Son passager Christophe, son compagnon, est aujourd'hui toujours aux soins intensifs et souffre de plusieurs fractures. Originaire de Profondeville, Jessica circulait en direction de Namur. Dans la foulée, un expert a été envoyé sur place pour tenter d'éclaircir un certain flou régnant quant aux circonstances de l'accident et notamment au nombre d'occupants présents dans l'autre véhicule. Plusieurs riverains affirmaient en effet que certains d'entre eux avaient pris la fuite à pied après l'accident.







Le conducteur du véhicule qui venait en face a été déféré devant un juge d'instruction qui a décidé de le libérer "sous des conditions très strictes", indique le parquet de Namur, qui précise encore que le conducteur n'est pas parti à pied, comme cela avait été évoqué.