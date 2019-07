Le véhicule qu'elle occupait comme passagère a été percuté par une camionnette.

Un accident de la route qui s'est produit sur la N99 à hauteur de Pesche a coûté la vie à une octogénaire, mercredi en début de soirée. La victime se trouvait à bord d'une Citroën C3 conduite par son époux lorsque l'accident s'est produit. Le véhicule a été percuté de plein fouet par une camionnette alors qu'il venait de s'engager sur la nationale. Les pompiers de Couvin et de la zone de secours Hainaut-Est se sont rendus sur place et ont dû désincarcérer le couple d'octogénaires. S'ils n'ont rien pu faire pour la dame, ils ont par ailleurs prodigué durant plus d'une heure des soins à son époux avant de l'emmener à l'hôpital. Le conducteur de la camionnette a quant à lui été légèrement blessé.