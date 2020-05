"Il n’y a à ce stade aucun site sélectionné dans le cadre de l’enfouissement des déchets radioactifs dans vos communes ni dans aucune autre partie du pays. La consultation publique en cours ne porte que sur le principe décisionnel de l’enfouissement géologique, la définition de la roche hôte n’étant pas encore arrêtée."

L'annonce d'une enquête publique relative à l'enfouissement de déchets nucléaires, notamment en province de Luxembourg et dans la région de Dinant et Namur, a suscité l'émoi ces derniers jours. Interpellée par de nombreux bourgmestres, le cabinet de la ministre fédérale de l'environnement Marghem apporte des précisions, relayées par Maxime Prévot, bourgmestre de Namur.

"Je tiens à vous rassurer, il n’y a à ce stade aucun site sélectionné dans le cadre de l’enfouissement des déchets radioactifs dans vos communes ni dans aucune autre partie du pays. La consultation publique en cours ne porte que sur le principe décisionnel de l’enfouissement géologique, la définition de la roche hôte n’étant pas encore arrêtée. Concrètement, une décision définitive concernant des sites d’enfouissement n’est pas attendue avant cinq à dix ans et les bourgmestres concernés seront bien évidemment consultés en temps utile dans le respect de nos obligations nationales et internationales. Nous n’avons aucune explication concernant les nombreuses inexactitudes entendues pendant la conférence de presse ni sur la nature des cartes utilisées mais sachez que la ministre Marghem a eu avec son homologue luxembourgeoise une discussion franche et honnête. Elle considère à présent que l’incident est clos. En ce qui concerne la consultation publique de l’ONDRAF je ne peux que vous renvoyer vers leurs services car cet organisme sur lequel nous exerçons une compétence partagée avec la ministre de l’économie travaille en toute indépendance. Vous retrouverez énormément d’informations sur leur site www.ondraf.be"