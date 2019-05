Le 26 mai, le rucher pédagogique sera ouvert gratuitement et accessible dès l'âge de 3 ans

85% des plantes comestibles dépendent du travail des pollinisateurs : abeilles, papillons, bourdons,… Ils sont essentiels pour la biodiversité, nos cultures agricoles et donc, pour la qualité de notre alimentation. Pourtant, la population de pollinisateurs est en constant déclin. Les causes sont multiples : pesticides, perte ou dégradation des habitats, présence de parasites ou de prédateurs invasifs…

Pour sensibiliser le grand public à l’importance de protéger ces insectes indispensables à la survie de l’espèce humaine, le ministre wallon de la nature a lancé la troisième édition de l'événement Abeilles et Compagnie: la quinzaine des abeilles et des pollinisateurs qui se déroulera du 18 mai au 2 juin partout en Wallonie.

Après le succès populaire des précédentes éditions, la programmation 2019 comptabilise près de 280 activités proposées par quelque 145 acteurs. Au programme de la quinzaine: visites de jardins, de ruchers, conférences en tout genre, balades, ateliers, spectacles...

L’occasion pour le public d’adopter des habitudes bee friendly pour protéger la biodiversité au quotidien dans son jardin. L’objectif est également d’attirer l’attention sur l’apiculture durable et la diversité des espèces.

© DR



Parmi les visites exceptionnelles proposées: il sera possible de visiter les ruches installées sur les hauteurs de la Citadelle de Namur. Equipés de vêtements de protection et accompagnés d'apiculteurs, vous approcherez au plus près de la vie de l'essaim. Vous pouvez venir en famille ouvrir une ruche (tenue conseillée: pantalon/toute couleur sauf noir). Vous découvrirez le monde fantastique de l'intérieur d'une ruche en activité. Convient aux enfants à partir de 3 ans. Un stand permet également de déguster les produits de la ruche. Entrée gratuite.

L'ensemble des autres activités en province de Namur sont répertoriées sur http://www.abeillesetcompagnie.be/fr/liste-des-activites?field_province_value=namur