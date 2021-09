Temps fort de cet évènement intitulé « Kegeljan 2.1 », l’exposition « La palette de l’artiste-peintre Franz Kegeljan » investit jusqu’au 17 avril 2022 une grande partie du Pôle muséal Les Bateliers, du Musée des Arts décoratifs à la chapelle en passant par le futur restaurant.

Cette grande rétrospective jette un regard neuf sur l’artiste qui s’est adonné à la peinture et au dessin au gré de ses nombreux voyages, mais aussi sur l’homme, volontairement solitaire, qui s’intéressa, tout au long de sa vie, au mouvement des idées et à l’art.

Au programme également, une exposition photographique de plein air et des balades aux flambeaux à la Citadelle, une autre exposition à Jambes proposée par la Tour d’Anhaive et la Société archéologique de Namur, deux conférences, des animations pour les enfants, un parcours numérique, des croquis dans Namur et un catalogue richement illustré en guise de souvenir ou d’objet cadeau ! Son sous-titre, en forme de signature, en dit long sur la personnalité de l’artiste : « Franz Kegeljan, votre ami dévoué et mangé des mites ».

Pour plus d’informations sur l’événement Kegeljan 2.1 et sur le pôle muséal Les Bateliers, visitez le tout nouveau site internet www.lesbateliers.namur.be