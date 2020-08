Dans le cadre de l’année à thème, Wallonie Destination Nature 2020, la Maison du Tourisme Terres-de-Meuse vous propose de découvrir les charmes de son territoire vus d’en haut. S’envoler pour une heure de balade au gré du vent, c’est découvrir des paysages à couper le souffle, visiter de manière inédite des sites architecturaux exceptionnels, mais aussi comprendre l’évolution de la nature tout en effleurant la cime des arbres. Au départ d’un site d’exception, accompagné d’un guide local et passionné, il s’agit d’une expérience inoubliable. Le GAL Meuse@Campagnes s’est associé au projet pour permettre aux visiteurs de découvrir la région de manière tout à fait extraordinaire ! A l’atterrissage, pour se remettre de ses émotions, un petit drink accompagné de produits locaux est prévu au milieu des champs. Le retour sur le terrain de décollage sera assuré par une navette organisée par la Maison du Tourisme.

Le GAL Meuse@Campagnes vous a réservé deux places pour le vol, déjà sold-out, au-dessus de son territoire. Chez les producteurs sont répartis un certain nombre de panneaux les présentant de manière décalée : TOUT PRES DE CHEZ VOUS Le but : se prendre en photo devant le ou les panneaux avec un produit correspondant au producteur (voir même prendre la pose avec le producteur lui-même quand c’est possible) ! Le cliché est envoyé via les pages Facebook du GAL Meuse@Campagnes ou bien Produits locaux de A à Z pour être publié. Le 07/09 le post ayant généré le plus d’interactions sera sélectionné pour un voyage inoubliable ! A gagner : une place pour le gagnant et la personne de son choix. Le vol aura lieu le mercredi 09 septembre 2020 au départ d’un point tenu secret sur une des communes du GAL Meuse@Campagnes : Wasseiges, Fernelmont ou Andenne.