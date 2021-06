Le tourisme à vélo s'est véritablement développé partout en Europe. Dans le cadre de ce développement, la Maison du Tourisme du Pays des Lacs a pu acquérir et faire poser des balises points-noeuds afin de passer de 350 à 1.150 km de balades à vélo. "La hausse du nombre de cyclistes dans notre région, l'explosion des ventes dans les magasins de deux roues non motorisées sont autant d'éléments qui tendent à confirmer la progression de cette pratique douce," constate Jean-Marc Delizée, président de la Maison du Tourisme Pays des Lacs. Le réseau Point-noeud proposé est composés de voies lentes et sécurisées (RAVel), et de chemins communaux, entretenus et accessibles aux vélos tout-chemin.