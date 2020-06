Dominique est le patron du restaurant "Le temps des Cerises" dans la rue semi-piétonne des Brasseurs. Un endroit typique de la capitale wallonne, à la clientèle hétéroclite mais parmi laquelle on compte bon nombre d’habitués, alléchés par une cuisine goûteuse, réalisée avec des produits frais de la région… et une bonne sélection de vins.

Des amateurs heureux de voir l’établissement rouvrir ses portes après cette longue période de disette gastronomique. "Normalement le dimanche et le lundi, ce sont nos jours de fermeture habituels. J’ai voulu ouvrir malgré tout aujourd’hui pour marquer le coup et, vous le constatez, la salle est pleine. Ce n’est certes pas la folie, mais le carnet de réservations est rempli pour toute la semaine", explique notre hôte.

Heureux de reprendre le boulot ce lundi, le patron ne sera véritablement soulagé que lorsque toutes les restrictions pourront être levées. "Pour le moment, par exemple, nous devons porter le masque, ce n’est pas très convivial. Il y a aussi cette distance à respecter entre les tables. Je ne voulais pas placer des séparations, je trouve ça laid, alors j’ai décidé de laisser certaines tables vides pour respecter les consignes. On peut placer également les groupes jusqu’à dix personnes dans la salle de l’étage et heureusement, on dispose encore de quelques places en terrasse quand le temps le permet."

Il a fallu sacrifier des tables

Il est vrai que des séparations en verre ou en plexiglas n’auraient pu que détruire l’ambiance intimiste et conviviale voulue par le maître des lieux. L’agencement actuel l’oblige à sacrifier deux ou trois tables, ce qui n’est pas rien vu l’étroitesse des lieux, mais Dominique est du genre à faire contre mauvaise fortune bon cœur et pour lui, la satisfaction du client est prioritaire.

Durant toute la période de confinement, notre homme a proposé un service traiteur, ce qui lui a permis de maintenir les casseroles au feu et de faire tourner un peu l’activité. "Les différentes aides fédérales et régionales ont juste permis d’équilibrer les comptes. Pour le moment, nous tournons avec une équipe de trois ou quatre personnes et l’une d’elles est en chômage économique à tour de rôle pour cas de force majeure, en attendant de voir comment les choses vont tourner. Heureusement, je suis propriétaire de mon bâtiment mais je pense à certains jeunes qui viennent de débuter ou qui doivent payer des loyers de 5 000, 6 000 euros et même plus, ils n’auront vraiment pas facile."

Namur est en pleine revalorisation

Pour Dominique, cette période coronavirus va laisser des traces, c’est certain.

Mais il n’en reste pas moins optimiste : "L’aménagement du quartier du Grognon est en cours. On va bientôt avoir le téléphérique qui va relier le quartier la Citadelle, ça va attirer du monde. On est en pleine revalorisation, il faut croire en l’avenir."

LEF