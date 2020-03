Une quinzaine d'établissements propose des plats vaiés livrés à la maison en moins de 28 minutes

Après Uber eats qui est arrivé à Namur il y a deux ans et propose de vous faire livrer à la maison vos pizzas, burgers, sushi, nouilles sautées, mais aussi plats brasserie, le concurrent annonce son arrivée ce mercredi. "Dès ce mercredi une vingtaine de restaurants et une trentaine de coursiers seront opérationnels et nous nous attendons à ce que ce nombre augmente davantage. Nous sommes contents de soutenir et d'aider les restaurants namurois dans la mesure du possible avec nos services de livraison, en particulier en ces temps difficiles et sensibles", annonce Rodolphe Van Nuffel, porte-parole de Deliveroo.

© Deliveroo



Deliveroo promet de se démarquer de la concurrence avec "un service efficace et fiable qui livre les meilleurs plats depuis les restaurants en moins de 28 minutes". Le service a dû prendre des mesures particulières en ces temps troublés par le coronavirus.

"Avec la crise COVID-19, les livraisons doivent obligatoirement se faire sans contact entre le restaurant, le coursier et le client. Lors de la livraison, le coursier ouvre son sac isotherme et fait quelques pas en arrière. Le client sort ensuite la commande du sac en s'assurant d'une distance minimale", précise encore Rodolphe Van Nuffel.

© Deliveroo



Le code “NAMUR” permettra aux nouveaux clients de commander auprès des restaurants locaux tout en profitant deux fois d’une réduction de 5 euros payée par Deliveroo. Voici la quinzaine d'établissements présents sur Delivroo Namur dès ce mercredi:

· Cat's Corner

· Burger King

· Etna Restaurant Pizzeria

· O'Tacos

· McDonald's

· Au Bombay

· Charles and the Fries

· My Cham's

· Snack Royal

· Coffee & More

· Quick Jambes

· YouWok

· Pizza Hut

· Best Fried Chicken

· Chez Riz

· BaoBao