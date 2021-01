La commission des Poursuites de la Chambre examinera lors de sa prochaine séance une demande de levée de l'immunité parlementaire du député Jean-Marc Delizée à la suite d'un excès de vitesse. L'intéressé souhaite que son immunité soit levée afin que la procédure puisse suivre son cours, comme pour tout citoyen, a-t-il fait savoir mercredi à l'Agence Belga. L'excès de vitesse a été constaté par la police le 21 janvier 2020. Il a eu lieu à Walcourt sur la Nationale 5 dans une zone de présignalisation de réduction de vitesse.

"Je regrette évidemment cet excès de vitesse, qui s'est déroulé sur une route que j'emprunte très régulièrement. Et je le regrette d'autant plus que les élus doivent avoir un comportement exemplaire. Comme tout citoyen, je dois bien évidemment respecter les règles et le code de la route. Et, lorsqu'il y a une infraction comme celle-ci, en assumer les conséquences et faire en sorte que ça ne se reproduise plus", a déclaré M. Delizée.