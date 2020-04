Les PMO sont donc démontés à partir de ce 30 avril.

A l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 18 mars dernier, où étaient représentés les hôpitaux généraux et les cercles de médecine générale de notre province, des Postes Médicaux d’Orientation (PMO) ont été mis en place devant les hôpitaux afin de permettre la gestion d’une éventuelle vague spontanée de patients covid-19. Ces postes – centres de médecine générale - ont donc été installés préventivement et maintenus potentiellement « ouvrables » 7j/7 depuis cette date et ce pour éviter une saturation des services d’urgence des hôpitaux.

Le gouverneur commente : "Fort heureusement, l’afflux spontané et massif de patients n’a pas eu lieu dans notre province. Aussi, nous avons interrogé la semaine dernière les hôpitaux et cercles de médecine au sujet du démantèlement de ces PMO. Ils ont tous marqué leur accord. Le démantèlement a été postposé le temps d’une analyse sur l’opportunité de maintenir – le cas échéant moyennant des adaptations – ces structures pour les utiliser dans le cadre de la stratégie de testing décidée par le Fédéral. Après analyse, il nous semble inopportun d’effectuer ledit testing dans ces structures qui sont mal dimensionnées pour cette tâche qui pourrait générer trop d’affluence devant les hôpitaux et donc entraver leur bon fonctionnement et parce que leur répartition géographique n’est pas idéale pour réaliser ce testing. Les PMO sont donc démontés à partir de ce 30 avril. D’autres solutions sont d’ores et déjà envisagées pour permettre le testing des citoyens en province de Namur."