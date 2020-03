Cela fait des années que l'enseigne veut déménager sur le site de l'ancien contrôle technique.

Après des péripéties juridiques concernant le rachat du terrain, il semble que l'enseige LIDL va enfin pouvoir déménager sur le site de l'ancien conctrôle technique de Belgrade. Le supermarché situé actuellement 9 rue Joseph Durieux veut quitter la surface dont il est locataire pour intégrer un bâtiment à construire 200 mètres plus loin. "Le groupe Lidl est propriétaire du terrain depuis le mois d’aout dernier", selon l'échevine du commerce Stéphanie Scailquin. La toute nouvelle surface commerciale est à partager avec une autre enseigne du quartier dont les locaux ont besoin d'un coup de frais: Trafic.

Depuis l'acquisition du terrain, le site est mieux tenu que par le passé même si les lieux abandonnés appellent au squat. "La société procède au minimum une fois par mois à un nettoyage complet de la zone et ce en parfaite collaboration avec nos services communaux. Ces mêmes services tiennent la société Lidl informée de la situation de son terrain. Le groupe Lidl a ainsi déjà procédé à deux évacuations de squat", indiquait l'échevine lors du derneir conseil communal, en répsonse aux inquiétudes de la conseillère Cathy Collard.

L'enquête publique commence ce lundi pour deux semaines et LIDL espère démarrer le chantier encore cette année. Pour ce faire, elle a déjà modifié son projet en fonction de ses échanges avec le service urbanisme. Un permis unique sera délivré (ou pas) par le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire des implantations commerciales, mais la ville de Namur sera invitée à rendre son avis tenant compte du bien-être des riverains tout comme aux impacts en termes de mobilité notamment.

Cette évolution correspond à la fois aux souhaits de la ville et à ceux de la chaîne de hard discount. On sait déjà que le projet répond parfaitement au schéma d'attracticité commerciale qui prescrivait l'implantation de 5.000 mètres carrés commerciaux sur le lieu de l’ancienne DIV, Segefa prescrit 5.000 m2 de commerces. Quant à LIDL, elle remplace progressivement tous ses magasins. Six magasins existants seront démolis et reconstruits sur le même site et onze anciens magasins seront remplacés par de tout nouveaux supermarchés un peu plus loin sur le territoire belge et luxembourgeois.

Envie de consulter le dossier et de donner votre avis?

"Le dossier de demande de permis peut être consulté durant la période d’enquête : • du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 (fermé le vendredi), au service de l’urbanisme, 2ème étage – Aile A, • les 12 et 19 mars 2020 de 8h à 12h et de 13h30 à 20h, exclusivement sur rendez-vous (24 heures avant – tél : 081/246.486), au service de l’urbanisme - Hôtel de Ville, 2ème étage (Aile A). Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête", explique la ville de Namur.