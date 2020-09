" A ce titre, j’ai désormais l’honneur de devenir Président de la Conférence des gouverneurs qui se réunit chaque mois, avec le Cabinet du Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, le SPF Intérieur ainsi que les experts nécessaires en fonction des points mis à l’ordre du jour. Il s’agit principalement d’un organe de concertation et de coordination sur toutes les missions que les gouverneurs remplissent au quotidien. Les deux dernières réunions se sont déroulées les 06 février et 04 mars, où j’avais à l’époque demandé l’inscription d’un point sur l’impact du Coronavirus dans d’éventuelles procédures de gestion de crise multidisciplinaire. Nous connaissons tous la suite, malheureusement, de l’évolution pandémique … qui a mobilisé en permanence les gouverneurs, par le biais notamment de vidéoconférences (49 depuis le 13 mars !) avec le centre de crise national."

Denis Mathen poursuit : " Outre ces réunions à distance où le menu est exclusivement constitué du virus et de tous ses avatars, cette rentrée de septembre était donc l’occasion pour moi de tenir une première Conférence des gouverneurs (toujours sous forme vidéo), toujours rythmée par l’évolution du risque sanitaire bien sûr, mais il était utile de (ré)aborder d’autres points autour de la sécurité civile et l’ordre public. Il paraissait aussi naturel de souhaiter ainsi la bienvenue à mes 3 nouveaux collègues, Carina Van Cauter, Gouverneure de Flandre orientale, Jos Spooren, Gouverneur du Brabant flamand, et Jos Lantmeeters, Gouverneur du Limbourg."

Ce 1er septembre, Lodewijk De Witte, Gouverneur du Brabant flamand, a été admis à la retraite. le flambeau de « Doyen des gouverneurs belges » revient donc désormais à Denis Mathen, gouverneur de la province de Namur