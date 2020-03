Il était poursuivi pour avoir déclaré qu'il utiliserait une arme à feu contre sa compagne, devant ses avocats.



Un habitant de la commune d'Hamois a comparu début février devant le tribunal de Dinant pour un fait de menace sous ordre ou sous condition commis à Auvelais entre le 1er décembre 2017 et le 25 août 2018. Il aurait déclaré, devant ses deux avocats lors d'une réunion, qu'il utiliserait une arme à feu si une décision de la Cour d'appel de Liège ne lui donnait pas raison dans le cadre d'une séparation avec enfants. Ce sont ses deux conseils qui ont dévoilé les faits au parquet de Namur quelques mois plus tard en voyant que l'arrêt de la Cour d'appel de Liège n'allait pas dans le sens de leur client, bravant le secret professionnel.

Lors de l'audience, le prévenu a bien reconnu avoir évoqué une arme lors de ce colloque mais précisait que ses avocats avaient mal interprété ses propos. Par ailleurs, pour qu'un fait de menace soit punissable, il faut que la victime soit au courant. Ce qui, dans le cas précis, n'a été le cas qu'après l'interpellation du prévenu. Dans ce contexte et vu d'autres éléments juridiques techniques et des poursuites mal diligentées et ciblées par le parquet de Namur, le prévenu a été acquitté ce mercredi matin.