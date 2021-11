Le dossier revient après avoir transité par un centre de santé mentale, lequel avait été désigné en juin dernier par le tribunal correctionnel de Dinant. Pour être éclairé sur la problématique d’alcool du prévenu et pour s’assurer qu’il n’y avait pas, en plus, de déviance sexuelle.

L’homme, un habitant de Walcourt de 41 ans, est poursuivi pour de nombreux faits qu’il a commis, à chaque fois sous influence d’alcool, en 2018 et 2019. On parle de harcèlement, de menaces, d’outrages publics aux mœurs et de coups simples.

En juillet 2018, après sa sortie de prison, ce Walcourien a été hébergé chez son père. Un mois plus tard, ce dernier déposait plainte pour harcèlement et menaces. Son fils l’a notamment menacé de l’étouffer avec un coussin et de le tuer avec une fourchette.

Le 30 juillet 2018, ce sont des outrages aux mœurs qu’il a commis. Il a par deux fois exhibé son sexe à une jeune fille qui se promenait alors qu’il urinait à l’extérieur d’un café. "Il a effectué quatre mois de détention préventive. Quand il est sorti, il a recommencé. Il n’a cessé d’envoyer des messages et d’appeler une dame qui s’était prise d’affection pour lui mais qui avait mis fin à leur relation car il buvait plus que de raison. On a aussi des harcèlements physiques car il se présentait constamment chez elle", indiquait le parquet de Namur lors d’une précédente audience. Le prévenu se présentait à n’importe quelle heure, réclamait de l’argent pour s’acheter à boire et a même déjà forcé la porte d’entrée. "Madame a par ailleurs déjà assisté à des coups qu’il a portés à son père."

Ce mardi matin, la présidente du tribunal correctionnel de Dinant s’est étonnée que depuis la fin juin, date à laquelle le centre de santé mentale a été désigné, rien n’a été mis en place par le prévenu pour se sortir de son addiction à l’alcool. "J’ai quand même diminué. Avant, j’étais à trois bacs de bières par jour. Je suis désormais à six ou sept bières." C’est néanmoins une cure de désintoxication qui semble être préconisée par les experts, qui n’ont par ailleurs pas relevé de déviance sexuelle. Trois mois avec sursis partiel sont requis par le parquet de Namur. Jugement le 21 décembre.