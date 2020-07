Que les fans de l'événement se rassurent: il s'organisera bien, mais sans doute dans une autre commune: les organisateurs hésitent entre Spy et Mettet. "A Spy, nous serions sur un terrain de foot. Ils n'ont d'ailleurs pas prévu de match à domicile le week-end du salon (Toussaint) au cas où cela se concrétiserait et nous en les gênerions pas le reste du temps car ils ont plusieurs terrains", explique Anne Romainville qui a rejoint l'organisation de Floreffe il y a 13 ans.

Si c'est à Mettet, cela se fera sur le circuit. "Là, côté pratique, tout y est déjà: l'eau, l'électricité, le parking. Des deux côtés, nous avons eu des contacts très encourageants. Et c'est quelque chose dont nous tiendrons compte dans le cas du déménagement: il faut que ça se passe dans un endroit où on a envie de nous accueillir, comme c'est le cas pour nos deux autres salons, à Aiseau-Presles et Court St Etienne", poursuit-elle.

Selon Anne Romainville, la décision de Floreffe est éminemment politique. Elle est conseillère communale MR et faisait partie de l'ancienne majorité. En octobre 2018, le changement de majorité pour une coalition Écolo/Défi/PS a rendu le salon du vin indésirable.