En Belgique, la voiture reste de loin le moyen de transport le plus populaire pour les déplacements domicile-lieu de travail des travailleurs du secteur privé et plus que jamais à Namur. Pas moins de 91,2 % des déplacements domicile-lieu de travail sont effectués en voiture. Le pourcentage des travailleurs dotés d'une voiture de société augmente à nouveau également : 24,7 % de l’ensemble des employés namurois en possèdent une. La part du vélo reste cependant de loin inférieure aux chiffres nationaux. Ce sont les principales conclusions du cinquième baromètre de mobilité annuel du prestataire de services RH ACERTA.

Autres conclusions frappantes du baromètre de mobilité sur Namur :

- Pour les déplacements vers le travail, le travailleur namurois du secteur privé continue d'opter pour la voiture : quelque 90,1 % se rendent toujours au travail en voiture.

- Si le pourcentage d’employés de cette province possédant une voiture de société a reculé en 2018, il a à nouveau légèrement augmenté en 2019, à savoir 24,7 % de tous les employés. Ce taux reste bien au-delà de la moyenne belge de 20,6 %.

- Après la voiture, les transports en commun demeurent le moyen de transport le plus populaire à Namur. 7,6 % des collaborateurs optent régulièrement pour le train, le tram, le bus ou le métro, soit une légère hausse par rapport à 2018.

- À Namur, le vélo ne joue qu'un rôle minime dans les déplacements domicile-lieu de travail. Le pourcentage de travailleurs qui enfourchent de temps à autre leur vélo demeure très faible : 2,0 % en 2019, ce qui représente toutefois une augmentation vis-à-vis du taux de 1,3 % en 2018.

- En 2019, la distance moyenne parcourue par un travailleur namurois entre son domicile et son lieu de travail s’élevait à environ 28 km, contre une moyenne belge de 19 km.

La voiture reste haut la main le moyen de transport le plus populaire pour les déplacements domicile-lieu de travail à Namur. Le pourcentage de travailleurs ayant utilisé la voiture pour une partie du trajet au moins en 2019 s’élevait à 91,2 %. Et 90,1 % se rendent quotidiennement au travail en voiture. Ces taux dépassent largement les moyennes nationales de respectivement 77,5 % et 61,6 % qui utilisent (toujours) la voiture. Pourtant, les chiffres pour Namur ont légèrement baissé pour la deuxième année consécutive.

La popularité de la voiture est bien entendu liée à celle de la voiture de société. La popularité de la voiture de société à Namur a quelque peu grimpé en 2018, mais cette augmentation se manifeste à nouveau plus nettement en 2019. Si 22,6 % des employés namurois circulaient en voiture de société en 2018, ce taux a atteint 24,7 % en 2019. Ces chiffres restent remarquablement supérieurs à la moyenne belge de 2019 : 20,6 %. Olivier Marcq, juriste chez Acerta, explique : « Lors de l’édition précédente de notre baromètre de mobilité, la nouvelle était la stagnation de la popularité de la voiture de société en Belgique. En 2019, le nombre croît cependant à nouveau. L’augmentation a principalement lieu chez les employées qui bénéficient encore toujours moins souvent d’une voiture de société que leurs collègues masculins. Le pourcentage d’employées belges dotées d’une voiture de société a augmenté de 8,5 % en 2019. En 2019, 11,5 % des employées bénéficiaient d’une voiture de société. On a beau dire, la voiture de société n’est peut-être plus l’élément salarial ultime, mais elle ne peut pas être ignorée. Et ce n’est peut-être pas nécessaire si les voitures deviennent plus écologiques et que les travailleurs continuent à opter consciemment pour les combinaisons. En 2019, nous avons également vu que les alternatives proposées par le gouvernement sous la forme d’une allocation de mobilité (qui a depuis été déclarée inconstitutionnelle) et le budget mobilité ne sont pas encore une réussite. »

La part de Namurois qui comptent sur les transports en commun pour se rendre au travail correspondait à 7,6 % en 2019, soit pratiquement un statu quo par rapport aux 7,2 % de 2018. Cette moyenne cache évidemment de grandes différences. Dans une entreprise ayant une bonne offre de transports en commun et où les heures de bureau normales s’appliquent par exemple, l’utilisation des transports en commun représentera une part beaucoup plus importante que dans les entreprises difficilement accessibles et/ou les entreprises qui pratiquent un système d’équipes en continu.

En 2019, 2,0 % des travailleurs namurois optaient régulièrement pour le vélo. Il s’agit d’une minorité, et le vélo ne remporte nulle part en Wallonie une popularité digne de celle dont il jouit en Flandre. La distance moyenne qu’un travailleur wallon parcourt pour aller travailler est quelque peu plus élevée que la moyenne de 19 km et le trajet est probablement plus vallonné, ce qui joue peut-être un rôle. Pourtant, ces 2,0 % représentent une augmentation par rapport au taux de 1,3 % des travailleurs qui se sont rendus au travail à vélo régulièrement en 2018. Olivier Marcq ajoute : « Nous constatons qu’entre-temps, le vélo de société (électrique) est souvent proposé comme option dans les plans cafétéria offerts par les entreprises à leur personnel. Le plan cafétéria permet aux travailleurs d’adapter leur rémunération à leurs besoins en y consacrant une partie de leur salaire futur. La mobilité constitue généralement un élément clé dans ces plans. En outre, certaines entreprises offrent (en dehors du cadre d’un vaste plan cafétéria) à leurs ouvriers et employés la possibilité d’échanger une partie de leur salaire futur contre la mise à disposition d’un vélo de société (électrique). Le gouvernement stimule également la combinaison des modes de mobilité, entre autres en investissant dans une infrastructure plus sûre, plus étendue et plus écologique. »