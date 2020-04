Le Collège communal regrette vivement cette absence de concertation

Proximus envisage de lancer la 5G en Belgique dès ce 1er avril, avec une couverture initiale dans plus de 30 communes, dont une partie du territoire de Gembloux. La commune, comme Namur et Profondeville, a souhaité réagir.

"Hormis l’introduction d’un formulaire administratif, qui n’a pas encore été porté officiellement à la connaissance du Collège, Proximus n’a pris aucun contact préalable avec la Ville de Gembloux. Le Collège communal regrette vivement cette absence de concertation, qui crée la suspicion et suscite un émoi légitime au sein de la population. Le Collège communal rappelle qu’en vertu du principe de précaution, il s’est toujours montré très prudent quant à l’installation de nouvelles antennes GSM sur son territoire.Il s’interroge, dès lors, sur les circonstances dans lesquelles cette annonce intervient. Quelle instance a donné l’autorisation pour un tel déploiement sur ces 30 communes ? Sur quelles bases réglementaires ? Quelle analyse a été faite des impacts de ce déploiement sur la santé et l’environnement ? Au moment où toutes les énergies sont consacrées à la lutte contre le Covid-19, la Ville de Gembloux exige des clarifications quant à l’opportunité de ce déploiement et des garanties quant à son innocuité sur la santé et l’environnement."