Namur veut éduquer les inciviques en leur proposant d’accompagner les agents de la propreté sur le terrain au lieu de payer l’amende.

La propreté publique, beaucoup s’en plaignent à Namur et elle n’est pourtant que l’œuvre répétée d’une minorité d’inciviques qu’il faut éduquer aux règles de la vie en société. "Fini l’impunité en la matière" , c’est le message que veut faire passer l’échevine du cadre de vie Charlotte Deborsu qui vient de faire passer une de ses mesures en délibération au collège.

"Le but de la ville est de lutter contre la saleté et les incivilités, d’éduquer les personnes qui jettent leurs déchets ou leurs mégots dans la rue, qui créent des dépôts sauvages d’ordures, pas de rapporter de l’argent dans les caisses" , insiste l’échevine qui a décidé de sévir tout en insistant sur la sensibilisation. "Les responsables doivent assumer c’est ce que les Namurois demandent. Et avec raison."

À l’avenir, certains inciviques identifiés se verront-ils proposer, à la place de la sanction administrative communale (et éventuellement de la redevance liée à la collecte et au traitement des déchets abandonnés), une sanction alternative.

"La sanctionnatrice communale est désormais avertie de ma volonté politique de faire appel à une médiation pour les cas qui seraient susceptibles de bénéficier de cette sanction alternative au lieu de la sanction administrative communale. La Ville ne peut pas imposer ce remplacement de l’amende (SAC) par la prestation de quelques heures sur le terrain en compagnie des agents de la propreté. Il faut que la personne l’accepte, dans le cadre de la législation actuelle" , précise Charlotte Deborsu.

La démarche semble intéressante. Elle permettrait à tous les auteurs d’incivilités identifiés d’être sensibilisés et responsabilisés sur les conséquences de leurs actes ; sur les raisons pour lesquelles leurs gestes pèsent sur la collectivité : la collecte et le traitement dont la facture sera payée par les Namurois ; l’impression de saleté dans la rue ; le travail inutile imposé aux agents qui pourraient travailler différemment pour agrémenter le cadre de vie…

Sans oublier les personnes (environ 10 % de celles qui reçoivent des amendes) incapables de payer la SAC.