Le NID (« Namur Intelligente et Durable), espace de sensibilisation dédié à la transition et aux grands enjeux de la ville de demain souhaite proposer dès son ouverture en octobre prochain, une programmation diversifiée en animations afin de toucher un large public (citoyens, touristes, acteurs économiques et culturels et les écoles). Le NID a entre autre réfléchi à développer une activité ludique et pédagogique sur le thème de la ville en transition. C’est finalement un escape room, sur le thème du changement climatique qui a vu le jour. Il y a plus d’un an le NID prenait en effet contact avec la Ville de Metz en France afin d’échanger sur un escape room qu’ils avaient créé avec la Ville de Worms en Allemagne sur le thème de l’adaptation au changement climatique. Et, c’est tout naturellement que la Ville de Metz a proposé à la Ville de Namur une exploitation gratuite de son activité intitulée « Dernière Chance».

Les défenseurs du projet expliquent : "Cette thématique étant déjà abordée dans la future exposition permanente du NID, il semblait intéressant et judicieux de pouvoir s’en inspirer en adaptant et transposant cette animation au contexte namurois. C’est ainsi qu’est née une collaboration avec Enimaglock, spécialiste des jeux d’évasion à Namur qui réadapte l’escape game « Dernière chance » et l’animera de façon unique avec un maître du jeu interprétant un personnage dans la salle avec les joueurs."

L’objectif de cet escape room « Dernière Chance » est avant tout de jouer tout en transmettant des messages clés sur la protection du climat, le changement climatique et en soulignant l'urgence de la situation actuelle. Un deuxième objectif est de s'adresser à des groupes cibles qui ne sont généralement pas atteints par des formats standards tels que des conférences, des services de conseil ou des brochures, en particulier les jeunes adolescent·es. "L'objectif du format est finalement aussi de montrer les possibilités concrètes de ce que chaque individu peut apporter dans la vie quotidienne, à la fois sur la protection du climat et sur l'adaptation au changement climatique. C’est donc dans la continuité de cet esprit de coopération citoyenne et pour répondre à son objectif de sensibilisation à la transition écologique que la Ville de Namur (le NID) souhaite lancer ce jeu auprès de ces citoyen·nes (15 à 99 ans)."

Dans le cadre des Fêtes de Wallonie et plus particulièrement de l’inauguration du site de la Confluence, le NID a voulu marquer le coup en proposant aux citoyen·nes de participer en exclusivité à l’escape room de la « Dernière chance ». Vingt sessions de deux heures seront organisées du 16 et 20 septembre 2021 inclus. Quatre sessions seront proposées chaque jour selon les créneaux suivants : - 10h00-11h30 : 1ère session - 12h00-13h30 : 2ème session - 15h00-16h30 : 3ème session - 17h00-18h30 : 4ème session L’escape room « Dernière Chance » est gratuit et ouvert aux plus de 15 ans. L’activité est disponible uniquement en français et sous réservation. La capacité d’accueil est de 3 à 6 personnes maximum par session de jeu et se fera au 1ere étage de la Bourse – Place d’Armes, 1 -5000 Namur. L’activité sera dans un premier temps proposée lors de la période inaugurale de la Confluence et du NID et plus ponctuellement par la suite selon les thématiques abordées au NID ou l’actualité. Dans un second temps, elle sera également adaptée au public scolaire.

Envie de tenter l’expérience ? Formez un groupe de 3 à 6 joueurs et inscrivez-vous sans plus tarder par téléphone au 081/24.72.94 ou par email le-nid@ville.namur.be. Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée et seront confirmées dans les meilleurs délais par retour de mail ou téléphone. Début des inscriptions dès le 06 septembre 2021.

Le scénario ? "En 2050, un groupe de scientifique a répondu à l’appel à l’aide du professeur Speed, l’assistant du célèbre professeur Green. Le professeur Green et sa collègue le professeur Blue, éminents chercheurs de l’institut sur la protection du climat et le changement climatique, sont morts dans une coulée de boue dans les Alpes lors d’une expédition scientifique. Peu de temps avant, ils avaient fait l'annonce d’une découverte qui pourrait sauver le monde des changements climatiques radicaux et mortels que nous connaissons: envoyer un message dans le passé à la population mondiale de 2021. Suite à cette annonce le centre de recherche a été cambriolé, heureusement ils n’ont pas pu atteindre le bureau du professeur Green. Vous devrez trouver le moyen d’y pénétrer et de prévenir la population mondiale de la menace qui pèse sur elle et des moyens de la contrer, mais la plus grosse tempête de cette année 2050 a détruit l'entièreté de notre réseau électrique et la génératrice de secours ne pourra produire suffisamment d’énergie que pendant 60 minutes. Vous serez secondé dans cette tâche par le courageux professeur Speed qui a pu empêcher le cambriolage d’aboutir mais qui n’en est pas ressorti indemne..."