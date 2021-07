Après une année durant laquelle nous avons toutes et tous été privé.e.s de nos artistes et comédien.ne.s, de nos spectacles de rue, représentations théâtrales…le service de la culture de la Province de Namur a proposé 5 rendez-vous à ne pas manquer les samedis de juillet, dans le cadre de « La grande traversée ».

En effet, ce projet réunissant le Théâtre culturel Action-Sud, de nombreux partenaires et Centres culturels de la province, a mis sur pied un programme culturel haut en couleurs aux quatre coins de la province de Namur. Des rendez-vous étaient fixés à Le Mesnil (du 2 au 4 juillet), Jemeppe-sur-Sambre (le 10 juillet), Florennes (le 17 juillet), Houyet (le 24 juillet) et enfin à Namur-Salzinnes ce 31 juillet.

Créer du lien social et de la convivialité en proposant une journée culturelle imaginée avec les associations du quartier, voilà le projet de la Grande Traversée à Salzinnes. A travers un parcours en mobilité douce, (re)découvrez les places, parcs et rues chargés d’histoires et porteurs d’enjeux futurs. Venez partager un moment de culture avec de nombreuses propositions musicales et théâtrales professionnelles ou amateurs, reflets de la richesse associative et culturelle du quartier. Le programme se construit… Suivez les évolutions du projet et de la programmation en vous connectant sur le site de la Grande Traversée. La journée de ce samedi est organisée en partenariat avec le collectif Salzinnes Demain, la MJ des Balances, la maison de quartier des Balances, le Blé en herbe, le Centre Culturel de Namur et le Delta.

Les festivités se dérouleront à l'Institut Saint Jean de Dieu, rue Louis Loiseau 39

Vendredi 30 juillet, à 18h et Samedi 31 à 14h, « Le Chiffonnier » : Au fil d’une visite théâtralisée, venez (re)découvrir Salzinnes, son histoire, ses secrets, ses habitants ! Une forme piétonne déambulatoire « sins dandjî de corona » ! Le Chiffonnier, avec son allure onirique de poète des rues, déambule et pose sa hotte dans les recoins connus et méconnus du faubourg salzinnois qu’il vous racontera avec panache, bienveillance et poésie. Une création de la Compagnie Buissonnière avec l’aide précieuse et essentielle de Jean Laffineur. Départ : Institut Saint Jean de Dieu, rue Louis Loiseau 39.

Samedi, 10h : Promenade à vélo avec Une Petite Cie, à la découverte des associations du quartiers et de différents enjeux futurs (mobilité, appropriation de l’espace public, …). Cette balade sera suivie d’un échange autour des enjeux futurs du quartier. Départ : Institut Saint Jean de Dieu, rue Louis Loiseau 39

Dès 14h : début des festivités sur le site avec Wal’Style : initiation et démo de breakdance

15h00 : concert de BMG : L’histoire commence à Namur…Plusieurs groupes qui avaient l’habitude de rapper ensemble ont décider de réunir leurs forces pour créer un collectif de jeunes MC’s actifs « Clan Au style ». Des années après, celui ci se dissout pour se reformer (à quelques membres près et sous un autre nom). Le BMG est né… Il est composé de VestyDmg, JoVatos, El Kaby, Seancops et Efficace. Le groupe est inspiré par la trap et le rap US ainsi que par des artistes Français et Belges. Une mixtape est à ce jour préparation.

De 15h à 17h : Emmanuel Thars, Prestation de magie déambulatoire et familiale.

15h40 : Prestation Rap des jeunes de la MJ des Balances : 4 jeunes rappeurs du quartier des Balances ont suivi un atelier pendant 4 jours avec John Parm (producteur, ancien du quartier) et Tonino (écriture), afin de produire, écrire et puis présenter en live au public de la Grande Traversée une chanson sur le thème de l’essentiel.

16h20 : Concert de Tonino : Après son EP 3 titres Blue Dose sorti en décembre dernier, Tonino revient avec Facile, un nouvel EP 3 titres entièrement produit par le beatmaker bruxellois Saage. Ce nouveau projet montre une autre facette de Tonino, plus déterminé et incisif. Dans ce nouveau projet, Tonino explore de nouvelles thématiques et nouveaux flows. Son sens de la formule et de la rime n‘a lui pas bougé, Tonino montre un visage plus égotrip avec néanmoins toujours un fond de dérision, à l‘image du morceau éponyme Facile.

18h00 : Concert du groupe Echt ! : Florient Jeuniaux à la guitare Dorian Dumont aux claviers, Martin Méreau à la batterie et Federico Pecoraro pour les énormes lignes de basse, convoquent les esprits de J Dilla, DJ Rashad, STUFF., Skepta et encore bien d’autres pour les réunir dans un seul groupe au son unique : ECHT!

Echt en brusseleir ça veut dire « vrai » et le groupe propose une musique que l’on imaginerait presque faite à l’ordinateur ou avec des machines, sauf qu’elle est composée avec des instruments conventionnels, des instruments « vrais ». Armés de la réputation de groupe explosif sur scène ainsi que de leur distinction aux Redbull Music Awards dans la catégorie « Fresh on the scene », ils s’apprêtent à enchainer avec un album.

de 14h à 18h : projections de courts-métrages de Xavier Diskeuve : Xavier Diskeuve est journaliste, réalisateur-scénariste-producteur de courts et longs-métrages (La Chanson- chanson, Mon Cousin Jacques (Prix du public aux festivals de Villeurbanne, Grenoble, Alès, Bruxelles et Namur), Révolution (1er prix de la compétition mondiale au Festival des films du Monde de Montréal en 2006), I Cannes get no, Jacques a vu, Tonton Maurice).

20h30 : Conclusion de la Grande Traversée par « Une Petite Compagnie »