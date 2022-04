L’appel à projets est d’envergure puisqu’il va permettre aux candidats (minimum 2 citoyens à la tête du projet) de disposer d’un budget maximum de 50.000 € pour concrétiser leur idée. La façon de procéder ? Les citoyens soumettent des idées/projets. Les services provinciaux valident si les propositions sont recevables en se basant sur le règlement avec l’approbation d’un comité de sélection. Les citoyens votent ensuite pour les propositions qu’ils préfèrent (ce vote compte pour 60%). Le comité de sélection effectue alors un classement selon une grille de critères (il compte pour 40%). Un classement final est ensuite établi et les lauréats mettent en œuvre leurs projet.

Les habitants du territoire seront donc invités à choisir les idées qu’ils trouvent les plus pertinentes. Les 200.000 € prévus par la Province seront alors alloués aux projets les plus plébiscités. La consultation est en cours sur la plateforme g1idée.be, mise à disposition de la Province et des Communes qui le souhaitent par le BEP. L’objectif de cette plateforme est de faciliter les initiatives des Communes et de la Province en matière d’implication des citoyens dans leur Commune, leur Province.

Rentrez votre projet sur https://ensemble.province.namur.be/ pour le 15 avril au plus tard!