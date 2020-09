Dans le cadre du Projet de la Gare à Gembloux, qui doit voir plusieurs centaines de logements et des services voir le jour dans le quartier Eurofonderie, la Ville organise une concertation citoyenne, sous la forme de deux ateliers, afin de recueillir les attentes et perceptions es citoyens sur le projet. Les ateliers porteront sur l’architecture et les espaces publics, et permettront d’aider les concepteurs et la Ville à construire durablement le futur du territoire en associant les Gembloutois à la démarche.

La ville indique : "L’objectif des ateliers de concertation est de donner la parole, recueillir et écouter ; expliquer, sensibiliser et informer ; reconnaître le rôle et l’apport de chacun dans le processus de développement et d’amélioration territoriale. Les ateliers sont prévus le jeudi 8 octobre de 18h à 20h30 (l’architecture de la phase 1A) et le jeudi 19 novembre de 18h à 20h30 (usages des espaces publics du quartier)."

Afin de rendre objective cette concertation, la Ville de Gembloux décidé de créer un panel citoyen représentatif de la population gembloutoise, paritaire et inclusif dont la sélection revient au bureau d’étude en charge de la participation habitante. Pour participer aux ateliers, vous pouvez-vous inscrire en cliquant ici. L’inscription concerne la participation aux deux ateliers. Le panel comprendra 40 personnes au total avec un pourcentage équitable de femmes et d’hommes de tous les âges, à partir de 16 ans, et résidant sur le territoire et ses communes voisines. Vous avez jusqu’au 20 septembre (inclus) pour vous inscrire. Si vous ne pouviez pas le faire en ligne, il est possible de vous rendre à la maison communale pour remplir un formulaire papier.

Les citoyens volontaires n’ayant pas pu participer aux séances pourront suivre la concertation à partir d’une page internet dédiée sur le site de la ville.