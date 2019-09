Une famille de la région de Bièvre estime avoir été harcelée par le fisc

Jean et Josiane, les parents, et Cathy, la fille (prénoms d’emprunt), sont accusés de faux, d’usages de faux et d’abus de biens sociaux dans le cadre des activités de leurs sociétés, opérant dans le domaine de l’événementiel dans le secteur médical. L’affaire a été créée par Jean en 1989. Il estime avoir été victime de l’acharnement d’un contrôleur du fisc : “Cela fait 12 ans que cela dure et on en a assez. Il a pulvérisé ma petite société, on a détruit ma vieillesse et le couple de ma fille.”

Tout commence en novembre 2008, quand le fisc s’intéresse aux activités de la société Medical Meeting System. Pour l’administration, celles-ci s’apparentent à celles d’une agence de voyage, domaine concerné par une TVA de 21 % et non de 6 % comme pratiquée jusqu’ici par la famille namuroise. Dans la foulée, MMS lancera MMS Belgium et MMS Travel. La société mère fera faillite 3 ans plus tard et les deux autres cesseront leurs activités en 2014. En creusant, l’inspecteur des impôts estime qu’un total de 509.000€, sur une période de 5 ans, aurait été déduit illégalement : on parle alors d’abus de biens sociaux. La famille explique que c’est la faute de son comptable, avec qui elle est en litige, si ces frais ce sont retrouvés dans les comptes de la société

Le curateur de la société faillie (MMS) réclame 70.000 euros à titre provisionnel alors que le SPF Finance, constitué partie civile pour l’État belge, réclame le paiement de l’impôt des sociétés non versé par MMS, à savoir 301.424€

Du côté du parquet, le substitut Biémar ne comprend pas comment, même sans avoir de notions de comptabilités, on a pu faire passer certains frais dans la société : voyages à Disneyland, thalassothérapie, mariage (un montant de 20.000€), sacs Delvaux, tapis d’orient, tondeuse, tronçonneuse, tracteur, châssis… Pour le substitut, la famille a vécu, et bien vécu, sur le compte de sa SPRL, entraînant celle-ci dans la faillite. Le ministère public estime aussi que le siège social, renseigné à Zaventem pour une des sociétés, était fictif. Le parquet réclame 12 mois de prison et 1000€ d’amende pour le père et la mère et 10 mois de prison et 800€ d’amende pour la fille. Il demande à ce que chacun des prévenus rembourse un tiers des 509.000€ considérés comme les abus de biens sociaux

L’avocat des prévenus réclame l’acquittement ou, à titre subsidiaire, une simple déclaration de culpabilité. Il estime que les intérêts civils doivent être déclarés irrecevables.

Jugement le 2 octobre