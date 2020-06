Des abus de biens sociaux pour près de 231.000 euros : il jouait au casino pour tenter de s'en sortir © pexels Namur Julien Van Espen

D’importantes sommes ont été détournées et lors de sa faillite, l’entreprise présentait un passif de 106.000 euros. Près de 20.000 euros ont été dépensés dans les casinos de Namur et Dinant. Des retraits injustifiés ont été relevés pour près de 36.000 euros, notamment. 111.000 euros provenant de la cession de son portefeuille d’assurances ont également été détournés. 4 véhicules, 2 voitures et 2 motos, ont fait l’objet de transactions non justifiées. La vente d’une moto, pour 2200 euros, a été détournée. Des versements de 14.000 et 45.000 euros sur le compte de la prévenue sous forme de commissions demeurent inexpliqués.