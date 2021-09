Le tribunal correctionnel de Namur s’est penché ce jeudi sur 3 dossiers de pédopornographie. Le premier concerne un prévenu qui officie comme… éducateur dans un internat de l’arrondissement de Dinant. Si sur le plan professionnel, il n’a rien à se reprocher, du matériel pédopornographique a été découvert sur son ordinateur par le technicien chez qui il l’avait déposé pour le faire réparer. Le prévenu reconnaît une consultation compulsive et une réelle addiction, encore amplifiée par une vie caractérisée par l’isolement et les difficultés affectives. Le parquet de Namur requiert une peine de prison de 6 mois assortie d’un sursis probatoire, son conseil plaide la suspension probatoire du prononcé de la condamnation

Manu (prénom d’emprunt), comparaît quelques minutes plus tard. C’est après avoir été abusé par son frère durant son enfance qu’il a commencé à consulter de la pornographie vers 13 ans et a dévié vers la pédopornographie alors qu’il était encore mineur. Il est reproché à l’habitant d’Auvelais d’avoir consulté, téléchargé et partagé des fichiers de ce type. Il avait d’ailleurs été condamné à 10 mois avec sursis pour des préventions semblables en 2015. "Je le fais depuis toujours, sans savoir pourquoi", a-t-il déclaré aux enquêteurs. Il a entrepris une formation afin de soigner cette addiction. Le parquet réclame une peine de 2 ans assortie d’un sursis probatoire et d’un encadrement psychologique, son avocat plaide la suspension probatoire du prononcé de la condamnation.

Une peine d’un an de prison est requise contre le dernier prévenu. Une quinzaine de fichiers pédopornographiques ont été retrouvés sur son pc, connecté à de nombreux réseaux peer to peer. "Je consomme de la pornographie en masse, c’est vrai. Les fichiers litigieux se sont retrouvés dans des dossiers compressés. Ils m’ont dégoûté quand on me les a montrés, je ne les avais jamais visionnés avant." En l’absence d’élément moral dans le chef du prévenu, son conseil plaide l’acquittement.

Jugements le 7 octobre.

JVE