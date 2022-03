Le NAM-IP FUN, une après-midi jeu-concours par équipes a eu lieu ce mardi. Le 2 mars 2022 à 14h, durant une heure, suivez le guide et découvrez l'Histoire de l'Informatique au coeur de l'exposition permanente du Computer Museum NAM-IP de Namur : "Aux racines du numérique: des machines qui comptent". Vous découvrirez notamment les premiers systèmes de calcul, l'origine du binaire, la carte perforée, la miniaturisation et l'application des langages humains à l'informatique. Tarif : 9 €/adulte, 6€/enfant et étudiant. Nombre de places limité. Réservation vivement souhaitée : 081/34.64.99 ou animation@nam-ip.be ou Facebook.

Un stage intitulé "Les petits experts en jeux vidéo" aura lieu le 03 mars de 10h à 16h. A cette occasion, le Computer Museum organise une journée de découverte ludique du musée, spécialement conçue pour les enfants, qui associe l'informatique et les jeux vidéo, de façon totalement déconnectée ! Au programme : visite ludique, chasse aux Pokémon, découverte de la programmation avec Mario et codage avec Donkey Kong. Activité pour les 6-12 ans. Min. 3 inscrits. Tarif régressif : 12€ pour le premier enfant, 10€ pour le deuxième enfant de la même famille, 8€ pour les enfants suivants de la même famille. Réservation obligatoire avant le 1 mars, par téléphone (081/34.64.99) ou par mail : (info@nam-ip.be ou animation@nam-ip.be).

Des chasses aux Pokémon sont prévues les 04 et 05 mars de 13h à 17h. "Viens t'a-musée en famille au Computer Museum en participant à une chasse aux Pokémon. Parcours le musée en quête de réponses, puis pars à la recherche des Pokémon, pour les capturer ! Des récompenses sont à gagner !" Dernière entrée à 16h. Activité pour les 6-18 ans. Tarif : 6€/pers. Réservations vivement souhaitées avant le 03 mars 2022, par téléphone (081/34.64.99) ou par mail (info@nam-ip.be ou animation@nam-ip.be). Événement en collaboration avec Marmaille&Co.

Un concours de déguisement a par ailleurs lieu du 01 au 06 mars. "Durant toute la semaine, les enfants déguisés seront mis à l'honneur : chacun recevra une friandise. De plus, ceux qui le désirent peuvent participer au concours photo du Computer Museum. Prends toi en photo dans ton endroit préféré du musée et envoie la nous ensuite sur notre page Facebook. La photo qui récoltera le plus de vote se verra récompenser par un gros lot."

Nouveauté 2022, le premier dimanche du mois est désormais ouvert de 10h à 17h, gratuitement.