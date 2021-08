Chaque été, Natagora organise une journée découverte des chauves-souris partout en Wallonie et à Bruxelles. Celle de 2021 aura lieu le 28 août à l'occasion de la Nuit européenne des chauves-souris. Apprendre à connaître et observer ces petits mammifères se fera au travers de films, animations, expositions et balades nocturnes guidées par les volontaires de l'association de protection de la nature. « Les chauves-souris ont conquis la quasi-totalité des milieux de la planète. Elles nichent aussi bien dans des gîtes naturels que dans des espaces insolites tels que les égouts ou les dessous de parasols. Depuis que l’homme s’est fait bâtisseur, elles occupent la majorité des constructions. Plusieurs dizaines de millions d’années d’évolution en ont fait des merveilles d’adaptation », indique Natagora. « Dotées de 8 sens, les chauves-souris renversent notre logique en utilisant les mains pour voler ou les oreilles pour voir. Capables de chasser dans le noir grâce à l’écholocation, ces mammifères ailés agissent comme de véritables insecticides naturels. » En une nuit, les chauves-souris sont capables de consommer près de la moitié de leurs poids en insectes, qu'il s'agisse de moustiques mais aussi les espèces qui s'attaquent aux cultures, aux vergers...

En province de Namur, des activités sont proposées à l'écosite de la Vallée du Viroin à Viroinval, à la Flobette à Furfooz et au Studio, à Floreffe. En province de Luxembourg, c'est à l'Espace Francken de Paliseul, au Domaine provincial de Mirwart, à l'école communale de Marbehan et à la salle Robert Schuman que cela se passe.

Infos et réservations : https://www.natagora.be/la-nuit-des-chauves-souris