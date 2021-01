Michel D’Urso est namurois et professeur en Data à l’Henallux. Avec trois amis, il est parvenu à rassembler une liste de plus de 80 agences de communication, marketing et web qui souhaitent aider gratuitement des associations à réaliser un site Internet, une vidéo, une brochure ou encore une stratégie sur les réseaux sociaux. "La Fondation Roi Baudouin a publié fin 2020 son baromètre des associations en Belgique et a constaté que 49 % d’entre elles ont connu une dégradation de leur situation financière suite à la crise du COVID-19", confie-t-il. "Même des grosses structures comme îles de paix ou Make a Wish ont été impactées. Nous les invitons donc à faire connaître leurs besoins sur www.help49.be pour le 31 janvier au plus tard."

En février, chaque agence sélectionnera l’association à laquelle elle offre des prestations. La première expérience a été réalisée en novembre dernier. Le CEO d’une agence de Charleroi avait constaté que du temps était disponible entre deux développements. Il a été consacré à dondesang.be pour que l’association bénéficie gratuitement d’un tout nouveau site Internet. Une prestation estimée à 10.000 euros. Cette générosité n’a pas tardé à faire tache d’huile et notamment dans le Namurois (Dogstudio, e-net business, Expansion, Greenpig, Hungry Minds, Kiff, La Niche, Poush et Universem). "Nous avons été surpris par l’ampleur des réponses. Il s’agit d’ailleurs d’agences reconnues travaillant pour des marques prestigieuses. C’est un geste fort. Alors que le secteur de la communication n’est pas non plus épargné, tous ces professionnels s’engagent gratuitement pour des associations. On pourrait estimer que cela représenterait l’équivalent de 150 000 € à 200 000 € de prestations."

Pour l’instant 70 ASBL se sont inscrites et elles viennent principalement de Bruxelles. L’appel est réitéré aux Namurois. Ils ne sont que dix à s’être signalés. Tout professionnel de la communication peut encore offrir des services en contactant les initiateurs du projet (contact@help49.be ou 0498/744.513).

Grégory Piérard