A l’image des écoles secondaires, l’IFAPME, rouvre ses portes ce lundi. L’acteur wallon de référence pour la formation en alternance va aussi devoir jongler entre cours à distance et en présentiel. "Nos jeunes de 15 à 18 ans sont sur le terrain trois à quatre jours par semaine et ne suivent donc des cours qu’un jour ou deux" précise Christophe Delogne, le directeur du centre namurois. "Malgré tout, nos classes ne fonctionneront qu’à 50 % de leur capacité. La moitié sera sur place, avec priorité à ceux qui n’ont pas facilement un PC à disposition. Les autres suivront la formation en visioconférence. On inversera chaque semaine."