Des architectes, experts et conseillers sont prêts à se rendre auprès des sinistrés touchés par les inondations, indique dans un communiqué mardi l'Union wallonne des architectes (UWA).

"L'objectif est de les aiguiller, de les orienter dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs questions d'organisation et de les conseiller en termes de reconstruction", explique Fabrizio Tengattini, président de l'UWA. "Nous avons lancé un appel à nos membres, une quarantaine d'architectes bénévoles sont disposés à apporter leur soutien aux personnes dans le besoin." L'Union pourra bénéficier du "Construbus", le bus du Fonds de formation professionnelle de la construction et équipé de bureaux. Les experts multidisciplinaires monteront à bord du bus qui entamera sa tournée le 10 août et s'arrêtera dans la région verviétoise, pour deux jours. Il se rendra ensuite à Liège les 12 et 13 août, puis vers Namur. "Il pourrait aussi s'arrêter dans certaines entités sinistrées sur demande des autorités communales", précise l'UWA.