Un audit Logement permet d'accéder aux primes Energie de la Région Wallonne. Il permet également de quantifier les pertes énergétiques, de prioriser les travaux et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Pour lever le frein au coût de l'audit, le GAL vous l'offre, avec l'association Electrons libres et les communes de Assesse, Gesves et Ohey.

Dans le cadre de l'action pilote Walloreno, 16 ménages ont déjà été sélectionnés en 2020. 14 autres le seront courant février 2021. Déposez un dossier de candidature pour ce 31 janvier 2021 au plus tard !

Pour commencer, faites vous-même un Quickscan ( www.monquickscan.be ) de votre habitation. Puis envoyez la copie pdf et quelques autres formalités à stephan.vis@tiges-chavees.be .

Tous les renseignements sur le site du GAL Pays des tiges et chavées :