Le feu a volontairement été bouté à des ballots de paille qui se trouvaient dans une prairie de Cerfontaine, dimanche vers 15h30. Sur les trente ballots présents, vingt-quatre ont pris feu. L'incendie a provoqué d'importants dégagement de fumée. La police et labo sont descendus sur place mais aucune trace de produit accélérant n’a été retrouvée. L’incendie serait néanmoins criminel. Début du mois de janvier, l’agriculteur a déjà eu deux engins agricoles incendiés. L’enquête a été confiée au Service Enquête et Recherche (SER) de la zone de police Hermeton et Heure.