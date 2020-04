Objectif : garder un contact direct avec la clientèle pendant le confinement

En cette période de confinement, les apéros virtuels entre amis ont pris une grande ampleur. Mylockdownbar lance son site permettant aux cafetiers du monde entier de garder un contact direct avec leur clientèle durant le confinement. La plateforme est destinée à la création d'un bar virtuel que les habitués, ou les internautes en recherche de contacts sociaux, rejoindront par visioconférence durant les heures d’ouverture.

Parmi les 4 créateurs du site, on retrouve un Namurois, Baptiste Gandibleu. "MyLockdownbar est une initiative spontanée de plusieurs amis fans des Jeudredis et autres week-ends festifs. Nous sommes issus de divers domaines professionnels à l'arrêt comme la culture, l'informatique, la vente ... Notre volonté est de soutenir les bars et cafetiers que nous aimons, et donc par extension, l'intégralité du secteur HoRéCa ! C’est la raison pour laquelle nous avons lancé mylockdownbar.com, la plateforme belge qui a pour objectif de recréer le lien entre les tenanciers et leur clientèle grâce à l’ouverture virtuelle des bars. Les cafés qui le souhaitent ont la possibilité de s’inscrire facilement sur le site pour donner rendez-vous aux internautes par visioconférence. En plus de retrouver les habitués, ils pourront fidéliser une nouvelle clientèle en organisant diverses activités par écrans interposés."

La démarche est simple pour les établissements souhaitant être référencés sur le site : il suffit d’y indiquer le nom, la localisation et les heures d’ouvertures. L'interface est pensée pour être accessible et efficace. Le référencement d'un bar virtuel est gratuit ! Le cafetier peut alors choisir entre différentes formules pour le système de visioconférence de son bar virtuel (gratuites avec limitation ou payante sans limitations, via Zoom.us). "Le tenancier peut converser simplement en visioconférence avec sa clientèle comme s’il était derrière son bar, lui proposer des actions promotionnelles liées au déconfinement ou encore animer sa communauté en direct en lui proposant des jeux, des concours, des recettes ou des tests de nouveaux produits."

Mylockdownbar.com ne se contente pas de créer du lien, il permet également aux bars de fidéliser une nouvelle clientèle qui se fera une joie de fréquenter l’établissement une fois le confinement terminé. Les internautes auront d’ailleurs la possibilité de soutenir leur café préféré en pré-commandant des consommations via les actions de leurs fournisseurs.

A ce stade, le site propose une demi-douzaine de bars, dont Les Poules à Lier à Namur.