Depuis 2015, la Région wallonne perçoit une taxe kilométrique qui s’applique aux poids lourds circulant sur ses grands axes. Le montant est calculé en fonction du poids du véhicule et sur base des kilomètres parcourus, chiffrés grâce au boîtier OBU (On Board Unit) "Mais comme souvent, qui dit taxe dit fraudeur", indique un avocat qui représente la Sofico devant le tribunal correctionnel de Namur.

Ce vendredi matin, ce dernier s’est constitué partie civile contre deux personnes poursuivies pour fraude et sabotage informatique, et détention et importation de matériel de sabotage commis en 2016 et 2017.

Il leur est reproché d’avoir détenu et utilisé des appareils afin de brouiller le signal GPS du boîtier OBU afin de réduire le montant de cette taxe. "Un transporteur routier, membre d’un collectif qui milite pour que cette taxe OBU soit revue à la baisse, a appris que des brouilleurs étaient utilisés par certaines personnes. Il a communiqué ces infos au ministre wallon du budget, Christophe Lacroix, lequel a prévenu le Procureur du Roi de Namur. L’affaire a ainsi été mise à l’instruction", précise la partie civile.

L’un des deux prévenus, chauffeur routier, reconnaît en avoir utilisé un. Pour "protéger" son employeur et ainsi espérer conserver son emploi. "J’ai utilisé ce brouilleur à titre occasionnel lorsqu’il y avait des déviations car l’entreprise était en difficulté financière", explique-t-il. Son conseil demande une peine de travail.

Le second, qui n’est pas chauffeur routier, reconnaît en avoir acheté trois. Deux étaient cassés. Le dernier a été utilisé, selon lui, sur quatre kilomètres, dans le camion d’un ami. "Par simple curiosité", plaide son conseil qui met en avant l’absence d’intention frauduleuse. "Ces brouilleurs étaient en vente libre et sont par ailleurs utilisés dans des théatres ou des hôpitaux, pour ceux qui oublient d’éteindre leurs gsm." L’acquittement est demandé.

Le parquet, lui, requiert des peines de travail d’un minimum de 150h. Jugement le 3 juin.