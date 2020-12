L’ASBL Educ’Actions, basée à Jambes, organise depuis 2011 le "Noël solidaire belge francophone". Un événement qui permet habituellement à près de 650 bénéficiaires d’une quarantaine d’associations et de services sociaux de participer à un réveillon digne de ce nom. Les plus grands chefs de Wallonie et 120 bénévoles se joignent à cet élan solidaire en proposant un menu gastronomique quatre services. Contexte sanitaire oblige, il n’y aura malheureusement pas de cinquième édition consécutive au WEX de Marche-en-Famenne.

"L’Espièglerie va nous offrir dix menus que nous distribuerons", explique Robert Bourgeois, le président de l’ASBL "D’autres établissements ont aussi voulu nous aider mais c’est un secteur tellement impacté par la crise qu’il aurait été indécent de leur demander une contribution cette année. Nous n’organiserons donc pas non plus "les To qués du cœur" où des restaurateurs invitent des personnes dans le besoin à venir partager un repas."

Malgré tout, l’ASBL ne restera pas inactive et développe une autre initiative grâce à l’aide de la Fondation Reine Paola. "300 Cadeaux de Noël pour aller à la rencontre d’enfants laissés-pour-compte et prioritairement non accompagnés par l’une ou l’autre association. Je pense notamment aux familles monoparentales qui sont en difficulté." Un appel est lancé à tout personne ayant connaissance d’une situation de précarité pour qu’il devienne un ambassadeur du cœur. Il peut se signaler (info@dignite-solidarite.be) pour obtenir un rendez-vous à l’Espace Dignité (Rue Mazy 90 à Jambe) et des cadeaux lui seront confiés. "Nous pourrons ainsi les cibler sur base de l’âge et du sexe des destinataires. Tous les donateurs (BE79 360 1000 000 33) ou ceux qui veulent nous offrir des cadeaux neufs sont également les bienvenus."

L’opération "Douceurs en boîte" sera toujours menée alors que 1000 cougnous seront offerts au personnel des maisons de repos et de soins pour le remercier de son investissement.

Grégory Piérard