Namur Expo: "des centaines de milliers d’euros perdus" Namur Grégory Piérard

Une convention a été signée en 2003 entre le BEP, propriétaire des bâtiments de Namur Expo, et Artexis, leader national dans l’organisation de salons et qui a fusionné depuis lors avec Easyfairs. Le Hall est devenu au fil du temps le site organisant le plus de salons en Wallonie. Ce sont plus de 250.000 visiteurs qui se pressent à Namur Expo chaque année. Oui, mais voilà, le Covid est passé par là et les lieux sont désespérément vides depuis plusieurs mois. " On s’est retrouvé à l’arrêt à la mi-mars et dans la foulée, le salon "Bois et Habitat" a dû être annulé"