Cette semaine, l’ASBL Sans Collier a pris en charge deux chatons ayant subi des actes de cruauté dans le centre de Namur. "Plusieurs personnes nous ont envoyé des vidéos insoutenables postées sur Facebook par le propriétaire des chatons." Sébastien de Jonge, le responsable de l’ASBL de protection animale, n’a pas souhaité partager ces images. "On y voit vraiment les chatons hagards, épuisés, qu’il plaçait à 2 centimètres d’un engin qui crache de la fumée, on entend une musique aussi forte que dans les boîtes de nuit", décrit-il.

Les chatons ont été examinés par deux vétérinaires depuis leur sauvetage dimanche. "Leur vie n’est plus en danger, mais je pense qu’ils seraient morts si l’on était passés trois jours plus tard." c’est pourquoi l’association a débarqué chez le propriétaire et l’a convaincu de céder volontairement les animaux. "Si l’on avait dû passer par la voie officielle et contraignante, ça aurait pris davantage de temps."

L’un des deux est borgne, l’autre aveugle. "On pense que c’est dû aux fumigènes. Ils sont aussi sourds. On verra dans les jours qui suivent s’ils recouvrent des capacités auditives", énumère Sébastien de Jonge.

Sans parler de la dénutrition et l’état sanitaire des chatons de 4 mois. "Il leur donnait n’importe quoi à manger, donc ils sont trop maigres et leur développement n’est pas normal : le cartilage de leurs oreilles ne s’est pas développé : on va sans doute devoir couper une oreille à l’un des deux. Et ils ont la gale, qui se soigne heureusement."

Comment le propriétaire en est-il arrivé là ? "Peut-être n’avait-il pas toutes ses capacités. Il avait l’air d’aimer les chatons, mais s’amusait avec eux comme avec des jouets. Nous allons porter plainte et nous constituer partie civile. Surtout pour qu’il ne puisse plus avoir d’animaux."

Si l’ASBL Sans Collier rend public ce sauvetage, c’est pour sensibiliser le public sur la stérilisation, la nécessité de passer par un refuge s’il faut adopter ou se défaire d’un animal. "Et si d’autres personnes voient des vidéos de ce type, qu’elles n’hésitent pas à nous les envoyer."