Dominique et Jean-Pierre ont vu leur grillage et deux voitures démolis ce week-end, mais craignent surtout pour la sécurité des étudiants.

Dominique en a la chair de poule : et si l’accident qui s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche était arrivé en journée et avait fauché un étudiant de l’athénée ?

"Le schéma est classique : les automobilistes roulent trop vite rue de la Dame, qui est une longue droite sans chicane, ni casse-vitesse, et ratent le tournant. Samedi en fin de journée, j’en ai vu encore un qui a fait un dérapage avant de partir en toupie. Heureusement il ne passait ni piéton, ni cycliste, ni voiture dans la rue, donc il n’y a pas eu d’accident. Mais ce genre de cas se produit sans arrêt", nous raconte-t-elle.

Si Dominique livre son témoignage, ce n’est pas pour se plaindre des dégâts matériels subis mais pour attirer l’attention de la Ville de Namur sur ce lieu hautement insécurisant. "Même si on est embêtés, ce n’est que de la tôle et je suppose que les assurances vont couvrir les dégâts. Des voitures qui rentrent dans ma propriété, il y en a eu une dizaine au moins avec des dégâts divers : je ne les compte plus depuis 1996 que je vis ici. Ce sont souvent des délits de fuite. Mais je me dis à chaque fois qu’il suffit qu’un tel accident se passe aux heures d’entrée et de sortie d’école pour que ça vire au drame", frémit-elle.

Elle se souviendra longtemps de la nuit de samedi à dimanche. "On a été réveillés et on a constaté qu’une voiture avait démoli la grille et que nos deux voitures avaient été embouties", résume-t-elle.

Quatre véhicules sont impliqués et la scène a été immortalisée par la caméra de surveillance. "On voit clairement que la voiture sombre, sans doute ralentie pour négocier le virage, a été projetée par la voiture claire dans notre propriété. Le trottoir lui a servi de tremplin et elle a été propulsée sur la grille, qui a été arrachée, avant de finir sa course dans les deux véhicules garés dans notre cour", décrit Jean-Pierre.

"Les secours sont intervenus car une des occupantes se plaignait de douleurs. Elle ne semblait pas gravement blessée mais je ne sais pas ce qu’il en est exactement", poursuit Dominique, qui compte interpeller la Ville de Namur.

"Il y a un gros problème de sécurité pour les piétons dans ce quartier qui draine beaucoup de trafic local pour l’Acinapolis la salle d’escalade, etc., et sert également de délestage pour ceux qui veulent échapper aux ralentissements de la montagne Sainte-Barbe notamment. Il faut agir maintenant", conclut-elle.

Quelles mesures pour sécuriser le quartier?