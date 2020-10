La commune d'Assesse distribue jusqu'au 14 novembre des chèques de 5 euros aux habitants de la commune, valables dans les commerces locaux.

La commune indique : "Il est alloué, exceptionnellement pour l'année 2020, dans le cadre de la crise COVID19, deux chèques par ménage assessois (en ce compris les isolés) repris aux registres de population et des étrangers de la commune d'Assesse au 01 août 2020."

Les chèques sont distribués du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le mercredi de 13h30 à 16h et le samedi de 9h à 11h30 à la Maison Communale, Esplanade des Citoyens 4 à 5330 Assesse, au service population/État civil. Les chèques doivent être demandés en une seule fois par un membre majeur du ménage domicilié (à titre de résidence principale) sur le territoire d'Assesse auprès du guichet du service de population. Le membre majeur doit être muni de sa carte d'identité et signer un accusé de réception des chèques. Vous voulez retirer ceux d'un parent ou d'un voisin ? Vous devez vous munir de sa carte d’identité.

Vous pouvez utiliser ces chèques, jusqu’au 01 décembre 2020 dans les commerces suivants :

CAP Toys

Rue du Bois d'Ausse 68B, 5330 Sart-Bernard

Dagoday

à Assesse

Pension Câline

Rue Batis de Corere 2A 5336 Courriere

Friterie de Corère

Rue sur l'Hesse 20, 5336 Courriere

Green Fox Advice srl Rue des Héritages 4, 5336 Courriere

My burger

Rue Melville Wilson 3, 5330 Assesse

Etablissements Herbiet

Rue de Lustin 47B, 5330 Maillen

AJ-Air SPRL

Rue Saint-Denys 30, 5330 Sart-Bernard

Li Bia Bokal

Chaussée de Marche 89E, 5330 Assesse

Il borgalino

Chaussée de Marche 76, 5330 Assesse

Orimar

Rue Ernest Maragne 1a3, 5330 Assesse

L’Art A•Soins Esthétique

Rue Poilvache 20, 5336 Courrière

Camélia - Les fleurs, Vous et Nous - Assesse

- Assesse Place du Chanoine Dethy, 5330 Assesse

Tasty traiteur

Rue des Ruelles 9, 5333 Sorinne-la-Longue

La Cantina Vicini

Rue de la Fagne 34A, 5330 Assesse

Outicabine Sprl

Rue Bâtis de Corère 5, 5336 Courrière

O’Naturel - Mireille Libion

Rue du fays 28, 5336 Courrière

Bernard Dacier - Photographe

Rue Pirauchamps 5, 5332 Crupet

Quincaillerie Geboes Rue de Lustin 1/A, 5330 Maillen

Aux Petits Oignons Courriere

Rue des Rouaux 15, 5336 Courrière

Pâtisserie Pierson

Chaussée de Luxembourg 7, 5336 Courrière

Boulangerie Nélis & fils Place communale 13, 5330 Assesse

Les Ecuries d'Ivoy

Ivoy 1, 5330 Maillen