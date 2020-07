Jeudi dernier, le Conseil National de Sécurité annonçait que les masques allaient désormais être imposés dans tous les commerces du pays. Dans un premier temps un peu inquiets en imaginant la réaction de quelques clients réfractaires, plusieurs commerçants du quartier des Carmes à Namur ont décidé de tourner la contrainte en un jeu positif et ludique. L'idée ? Faire tous les jours un concours du plus beau masque !

L'occasion pour ces commerçants de rendre ce geste barrière beaucoup plus drole et surtout de remercier leurs clients de se couvrir le visage en leur offrant un cadeau. Un cadeau est offert par jour et par commerce. De quoi faire sourire les clients derrière leurs masques !

Les commerces participants : L'Empreinte Belge, Boutique Ramd'Âm, Lido Music, Besap, Bistro Belgo Belge et Simply D.